Udinese – Un weekend alla ripresa / I bianconeri sono pronti

La squadra guidata da Andrea Sottil è decisamente pronta e non vede l'ora di poter iniziare a fare la differenza sul campo da gioco. I prossimi incontri sicuramente non saranno tra i più semplici, ma si può fare del proprio meglio per fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Adesso ci sarà tanto tempo per poter preparare le partite che arriveranno.