Udinese-West Ham / Ecco le formazioni ufficiali: scelto il tandem d’attacco

Oggi si scende in campo per un incredibile incontro amichevole organizzato dalla società bianconera. Sono uscite proprio in questo istante le formazioni ufficiali di una partita che si preannuncia spettacolare ancora prima del fischio d'inizio. Si parla di un match tra due squadre che giocano un grande calcio e piene di campioni. Da una parte abbiamo l'Udinese di Andrea Sottil e dall'altra un West Ham che è guidato dall'ex tecnico del Manchester United David Moyes. Questa sarà una grande occasione per vedere il livello del nostro calcio a confronto con una squadra ben costruita. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le formazioni ufficiali e i ventidue che si daranno battaglia in una Dacia Arena in festa.