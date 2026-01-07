mondoudinese udinese news udinese Torino-Udinese 0:2 | Ci pensa la Za-Za! Le pagelle

Torino-Udinese 0:2 | Ci pensa la Za-Za! Le pagelle

Torino-Udinese 0:2 | Ci pensa la Za-Za! Le pagelle - immagine 1
Termina cosi il match tra i piemontesi e i friulani: ecco tutte le valutazioni della gara di stasera al grande olimpico
Lorenzo Focolari Redattore 

Okoye

—  

Il periodo di “riposo” sembra avergli fatto bene e si è reso protagonista di qualche parata importante

Voto 6+

Solet

—  

Anche lui è rientrato titolare in buon stile e ha saputo mantenere la linea difensiva egregiamente

Voto 6

Kabasele

—  

Solita guardia difensiva, attento e corretto senza eccedere né in positivo né in negativo

Voto 6

Kristensen

—  

Ha spinto di più rispetto ai compagni di reparto, senza mancare di un centimetro la fase difensiva.

Voto 6.5

Kamara

—  

Si é reso protagonista nella prima frazione di gioco mantenendo il vantaggio su Lazaro.

Voto 6+

 

Zanoli

—  

Un po’ timido nella prima fase in cui la squadra stava bene. Un po’ meglio nella ripresa in cui riesce ad assistere Zaniolo nel goal chiave.

Voto 6+

Miller

—  

Battesimo di fuoco per il giovane talento che viene schierato come braccetto di centrocampo. Pulito nei movimenti e preciso nel compitino con qualche nota di intraprendenza.

Voto 6+

Karlstrom

—  

Solita gestione del centrocampo senza nessun particolare attivo.

Voto 6

Ekkelenkamp

—  

Fantasia e spinta, queste le due chiavi della gara di Ekkelenkamp che sa come farsi preferire. Nel secondo tempo impacchetta la gara con il secondo goal

Voto 6.5

Zaniolo

—  

Forse il più calante del tandem d’attacco. Si é mosso parecchio ma senza catalizzare più di tanto. Nel secondo tempo segna la rete del vantaggio al 50’

Voto 6.5

Davis

—  

Spallate e sponde. Poca visione della porta nella prima frazione ma mantiene l’attività e il senso di pericolosità per la difesa avversaria. Non a caso assiste Ekkelenkamp nel secondo goal

Voto 6+

Subentrati

—  

Ehizibue: SV

Atta: 6

Piotrowski: 6

Bertola: SV

Runjaic

—  

Miller? Una bella sorpresa che ha reso abbastanza bene. Approccio giusto nel primo tempo

Voto 6+

