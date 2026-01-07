Torino-Udinese 0:2 | Ci pensa la Za-Za! Le pagelle

Okoye—
Il periodo di “riposo” sembra avergli fatto bene e si è reso protagonista di qualche parata importante
udinese
Voto 6+
Anche lui è rientrato titolare in buon stile e ha saputo mantenere la linea difensiva egregiamente
Voto 6
Solita guardia difensiva, attento e corretto senza eccedere né in positivo né in negativo
Voto 6
Ha spinto di più rispetto ai compagni di reparto, senza mancare di un centimetro la fase difensiva.
Voto 6.5
Si é reso protagonista nella prima frazione di gioco mantenendo il vantaggio su Lazaro.
Voto 6+
Un po’ timido nella prima fase in cui la squadra stava bene. Un po’ meglio nella ripresa in cui riesce ad assistere Zaniolo nel goal chiave.
Voto 6+
Battesimo di fuoco per il giovane talento che viene schierato come braccetto di centrocampo. Pulito nei movimenti e preciso nel compitino con qualche nota di intraprendenza.
Voto 6+
Solita gestione del centrocampo senza nessun particolare attivo.
Voto 6
Fantasia e spinta, queste le due chiavi della gara di Ekkelenkamp che sa come farsi preferire. Nel secondo tempo impacchetta la gara con il secondo goal
Voto 6.5
Forse il più calante del tandem d’attacco. Si é mosso parecchio ma senza catalizzare più di tanto. Nel secondo tempo segna la rete del vantaggio al 50’
Voto 6.5
Spallate e sponde. Poca visione della porta nella prima frazione ma mantiene l’attività e il senso di pericolosità per la difesa avversaria. Non a caso assiste Ekkelenkamp nel secondo goal
Voto 6+
Ehizibue: SV
Atta: 6
Piotrowski: 6
Bertola: SV
Miller? Una bella sorpresa che ha reso abbastanza bene. Approccio giusto nel primo tempo
Voto 6+
