Torino-Udinese 0:2 | Ci pensa la Za-Za! Le pagelle

Termina cosi il match tra i piemontesi e i friulani: ecco tutte le valutazioni della gara di stasera al grande olimpico

Il periodo di “riposo” sembra avergli fatto bene e si è reso protagonista di qualche parata importante

Solet

Anche lui è rientrato titolare in buon stile e ha saputo mantenere la linea difensiva egregiamente