Udinese – Zaccagni accelera il recupero: possibile presenza per domani

Il capitano biancoceleste potrebbe essere presente per la partita di domani contro l’Udinese di Kosta Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 9 marzo - 16:39

Ottime notizie per la Lazio da Formello: Mattia Zaccagni sta accelerando il suo recupero e si avvicina sempre di più al rientro in campo. L'esterno biancoceleste ha preso parte alle prove tattiche con la squadra, dopo aver avuto una discussione con il tecnico Marco Baroni e aver svolto una prima fase di lavoro differenziato. Nonostante i progressi evidenti, lo staff medico rimane cauto, per evitare possibili ricadute. Tuttavia, il clima è ottimista, come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Zaccagni aveva dovuto saltare la trasferta in Repubblica Ceca a causa di un problema al polpaccio, ma oggi sarà nuovamente monitorato. L’obiettivo della Lazio è riaverlo in campo come titolare nel posticipo di domani contro l’Udinese, che si giocherà all’Olimpico alle 20:45.

Runjaic e i suoi dovranno tenere conto della possibile presenza del capitano biancoceleste, in modo da non farsi trovare impreparati.