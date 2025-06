Notizie Udinese – Zaccheroni si sbilancia sul futuro della società!

L'ex bianconero Alberto Zaccheroni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra e il passaggio di società attuale

A margine dell'evento celebrativo per lui svoltosi ieri sera a Manzano, Alberto Zaccheroni ha rilasciato un'intervista esclusiva: "Di Udine ricordo ogni dettaglio. Le partite positive che ci hanno reso felici, la società e i miei atleti. L'Udinese è la realtà che ricordo con maggiore affetto, quella che mi ha dato più soddisfazioni, un gradino sopra il Giappone. Quando mi sono trasferito in Giappone mi sono trovato benissimo. Udine e il Giappone sono i due luoghi in cui mi sono sentito più a mio agio e dove ho potuto svolgere il mio lavoro".

"Riguardo a Pozzo e alla vendita al fondo americano? Conoscendo Gianpaolo Pozzo, escluderei un cambiamento radicale. È un presidente troppo legato all'Udinese per stravolgere completamente le cose. Non ho ancora avuto modo di parlarne con lui, ma se ci sarà l'opportunità, lo farò, anche per comprendere le intenzioni della società. Credo che sarà un'operazione simile a quella portata avanti dai Percassi con l'Atalanta. Il progetto continuerà, anche se in una forma diversa. Non penso che Pozzo abbandonerà completamente l'Udinese".

"Con l'arrivo degli americani potrebbero arrivare più risorse. Ogni anno l'Udinese acquista giocatori di valore, anche se a volte alcuni di loro non riescono a rendere al meglio. La squadra di quest'anno era forte. Mi aspettavo decisamente di più dall'Udinese nella scorsa stagione. Una squadra fisica, con personalità e corsa. L'Udinese è la squadra che seguo maggiormente. Una squadra robusta, e speravo in una posizione in classifica migliore". Le ultime di mercato: Giannetti alle porte! L’Argentina chiama <<<