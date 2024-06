Udinese | Zaccheroni: “A Udine ho fatto il calcio di maggior spessore”

L'ex tecnico ha parlato del periodo passato in bianconero in un' intervista concessa questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport

Una salvezza arrivata in extremis, all'ultima giornata. Ora, l'Udinese deve garantirsi un futuro migliore, senza andare in apnea fino a fine maggio. Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato della sua esperienza sulla panchina dei bianconeri ai microfoni della Gazzetta dello Sport.