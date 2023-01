Udinese-Verona | Zaffaroni: “La partita si svolgerà nei duelli. Verdi rientra”

Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha tenuto la conferenza stampa pre Udinese-Verona, in programma domani alle 20:45 tra le mura della Dacia Arena. Dopo il bis rifilato al Lecce il tecnico ex Cosenza è pronto ad affrontare i friulani. Innanzitutto ha parlato della cessione di Ilic, che andrà al Torino, delle sue caratteristiche e di Duda, nuovo acquisto dei gialloblù:" Le caratteristiche di Ilic le conosciamo: è stato qui per diversi anni, è stato un giocatore importante. Non ho ancora visto da vicino Duda, vogliamo rimanere focalizzati sulla partita di lunedì. Rispondo mantenendo la mia linea: non possiamo pensare ad altro. In questo periodo ci sono dinamiche tecniche e societarie nelle quali non voglio entrare. Abbiamo usufruito di Ivan fino all'ultima partita, d'ora in poi non ci sarà. Ci concentriamo su chi c'è".