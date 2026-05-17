Una squadra di primissimo livello, che lo ha fatto rinascere e soprattutto che lo ha portato ad avere su di se tutti i riflettori dopo qualche stagione al di sotto delle aspettative. Nicolò Zaniolo ha guadagnato tanto dall'esperienza con l'Udinese ed anche i bianconeri hanno ottenuto molto dalle giocate di uno dei talenti più cristallini del nostro calcio. Sul più bello, però, la giostra sembra essersi fermata o comunque aver subito una netta rallentata. Il calciatore non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato con la Cremonese e nemmeno in quello conclusivo con il Napoli che sarà alla sua ultima giornata con lo scudetto sulla maglia. Passiamo all'infortunio nel dettaglio e soprattutto a quando si potrà riavere Zaniolo sul campo da gioco e con la casacca dell'Udinese.

Il punto sull'infortunio

Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini

La scelta sembra essere molto chiara ed è quella di non rischiare nulla, infatti il numero dieci non ci sarà nel corso dei prossimi due incontri e mette la parola fine sul suo campionato. Il comunicato dell'Udinese parla chiaro e il problema che lo costringerà a saltare gli ultimi 180 minuti è una lombalgia. Una grande occasione soprattutto per Buksa e Gueye che troveranno più spazio dopo una stagione vissuta spesso lontana dal campo da gioco.