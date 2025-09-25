Udinese News – La “Zaniolo mania”non basta ! L’analisi attuale

Si tratta dell’acquisto più discusso e adesso che Zaniolo ha fatto goal i riflettori sono solo di lui: come lo utilizzerà Runjaic?

Lorenzo Focolari Redattore 25 settembre - 12:46

L’affare boom delle ultime ore di mercato si sta rivelando come l’argomento più discusso a tutti i tipi di piattaforme. Bisogna fare tanta chiarezza e il primo che ne dimostrerà sarà proprio Kosta Runjaic. L’allenatore ha ricevuto dai Pozzo un buon attaccante su cui poter fare affidamento ma con tempi graduali.

Il fatto che abbia già segnato in Coppa Italia è molto positivo per l’ambiente e per la squadra. Ciò non significa che Runjaic si farà prendere dalla “Zaniolo-Mania” mediatica e lo renderà per sempre titolare. I precedenti del ragazzo sono noti a tutti ma l’allenatore dei bianconeri da come gestire determinate personalità.

Esempi lampanti sono quelli di Lucca (episodio del rigore a Lecce) e Sanchez con tutte le sue dichiarazioni. Zaniolo deve rimanere un'arma in più e non deve diventare un problema proprio per questo la progressione al campo ci sarà ma con il giusto tempo.