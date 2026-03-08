Udinese – Zaniolo commenta: “Abbiamo dato tutto…”

Una grande prestazione da parte di un calciatore che ha convinto tutti attraverso una prova di primissimo livello. Purtroppo, però, non è bastata per portare a casa tre punti contro una delle formazioni più attrezzate del nostro campionato. Ecco il commento di Nicolò Zaniolo sulla sfida tra l'Udinese della famiglia Pozzo e l'Atalanta guidata da Raffaele Palladino.
Nicolò Zaniolo commenta la prova dell'Udinese nel corso dell'ultima sfida di campionato. Ecco le dichiarazioni social del numero dieci
"Abbiamo dato tutto contro una grandissima squadra! Torniamo a casa sempre più consapevoli, forza Udinese". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un titolare verso l'addio? Al momento non ha ancora rinnovato: tutti i dettagli <<<
