Brutte notizie dall'infermeria dell'Udinese. Gli esami effettuati ieri da Nicolò Zaniolo e Matteo Palma hanno evidenziato uno stiramento per entrambi. Una doppia tegola per Kosta Runjaic, che dovrà fare i conti con due assenze importanti dopo il pareggio contro il Como.

Le condizioni dei due giocatori erano già sotto osservazione dopo la gara d'esordio, ma gli accertamenti hanno confermato i timori iniziali. Per Zaniolo lo stop potrebbe essere particolarmente lungo.

Zaniolo, rientro previsto a ottobre

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto, per rivedere Zaniolo a disposizione bisognerà aspettare addirittura ottobre. Il numero dieci rischia quindi di saltare diverse partite di campionato e di tornare solamente dopo la lunga sosta di fine settembre e inizio ottobre dedicata agli impegni delle Nazionali.

Un'assenza pesante per Runjaic, che perde una delle pedine più importanti del reparto offensivo proprio all'inizio della stagione.

Lo stop potrebbe inoltre impedire a Zaniolo di rispondere a un'eventuale convocazione con la Nazionale italiana, qualora il trequartista fosse stato preso in considerazione per i prossimi impegni degli Azzurri.

Palma, almeno due settimane di stop

Situazione meno lunga, ma comunque delicata, per Matteo Palma. Il giovane difensore ha riportato uno stiramento agli adduttori e dovrebbe rimanere ai box per almeno un paio di settimane.

Il classe 2008 aveva iniziato molto bene la stagione, guadagnandosi la fiducia di Runjaic e mostrando personalità nell'esordio contro il Como. Ora sarà costretto a fermarsi proprio nel momento in cui sembrava aver conquistato un ruolo importante.

Emergenza in difesa contro il Monza

L'assenza di Palma complica ulteriormente i piani dell'allenatore in vista della trasferta di Monza. Runjaic dovrà infatti rinunciare anche a Kabasele, che sarà indisponibile per squalifica.

Il tecnico bianconero si ritrova quindi a dover ridisegnare il reparto arretrato per la prossima giornata di campionato, con due centrali indisponibili. Una situazione che rende ancora più importante il lavoro della settimana e le scelte che verranno effettuate per affrontare il Monza.