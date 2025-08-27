Udinese News – Zaniolo e i giorni contati! Le tempistiche dei Pozzo

L’attaccante del Galatasaray sarà un obbiettivo per l’Udinese ancora per poco: il club ha messo un ultimatum

Lorenzo Focolari Redattore 27 agosto - 10:36

Il pareggio ottenuto contro il Verona ha fornito indicazioni significative ai dirigenti bianconeri. I giornali evidenziano un aspetto chiave. Il nome di Nicolò Zaniolo è ancora in cima alla lista, insieme alla recente acquisizione di Nedim Bajrami, poiché l'Udinese si è accorta di avere una carenza di talento davanti, anche permettendo ad Atta di muoversi liberamente. È necessario dare più solidità al gioco in prossimità delle punte o dell’attaccante se si decide di tornare a un modulo come il 3-5-1-1.

Per questo motivo, l'Udinese ha scelto di fare un'offerta per Nicolò Zaniolo, un calciatore da rilanciare, ma con il vincolo di un ingaggio di 2,5 milioni a stagione, cifra che il Galatasaray vorrebbe evitare di pagare. Inoltre, riguardo agli accordi tra le società, negli ultimi giorni, l'Udinese ha ribadito la propria proposta: un milione per il prestito e 8 per un possibile riscatto nel 2026, forse includendo una piccola percentuale sulla futura vendita. Il “Gala” non ha chiuso totalmente le possibilità, ma ha anche rimandato la questione al giocatore, poiché l'Udinese deve trovare un accordo anche con l’agente Claudio Vigorelli: il club friulano offre circa due milioni a Zaniolo, somma che potrebbe bastare per questa stagione (due mensilità da circa 450 mila in totale saranno pagate dai turchi), ma che potrebbe non essere sufficiente in caso di riscatto.

Il tempo stringe e l'Udinese sembra intenzionata a non sprecare occasioni. È probabile che per questo abbia iniziato a cercare alternative nel caso in cui l'acquisizione di Zaniolo dovesse saltare. Ha così messo gli occhi sul trequartista svizzero-albanese Bajrami, attualmente ai Rangers di Glasgow dopo aver giocato con Empoli e Sassuolo. Un nome di interesse anche per il Siviglia.