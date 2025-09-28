Sassuolo-Udinese | Zaniolo: “I tifosi hanno ragione…” Le parole

Al termine della partita, Nicolò Zaniolo ha espresso le sue considerazioni sulla sconfitta di Reggio Emilia, conclusasi con i fischi del pubblico nei confronti della squadra juventina: “Quella di oggi è stata una gara influenzata da eventi particolari. Nei primi istanti avremmo potuto segnare con il mio tiro, poiKristensen ha colpito bene il pallone ed è uscito di poco ma dopo abbiamo subìto due reti ed è stata una forte delusione. Abbiamo mostrato passività, non siamo stati pronti sulle prime palle e sulle seconde, avevamo pianificato un altro tipo di partita.