Sassuolo-Udinese | Zaniolo: “I tifosi hanno ragione…” Le parole

Il numero 10 dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con il Sassuolo sulla gara svolta
Al termine della partita, Nicolò Zaniolo ha espresso le sue considerazioni sulla sconfitta di Reggio Emilia, conclusasi con i fischi del pubblico nei confronti della squadra juventina: “Quella di oggi è stata una gara influenzata da eventi particolari. Nei primi istanti avremmo potuto segnare con il mio tiro, poiKristensen ha colpito bene il pallone ed è uscito di poco ma dopo abbiamo subìto due reti ed è stata una forte delusione. Abbiamo mostrato passività, non siamo stati pronti sulle prime palle e sulle seconde, avevamo pianificato un altro tipo di partita.

"Ringrazio i tifosi che, sebbene fossero arrabbiati alla fine, avevano ragione perché non abbiamo disputato una buona partita. ” Così il numero 10 bianconero ha analizzato in breve ciò che è successo durante la partita che ha poi portato alla sconfitta per 3 a 1.

