Udinese – Runjaic: “Zaniolo? Sta seguendo un buon percorso ma…”

Il tecnico dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni sull'andamento della squadra comprendendo Zaniolo e ricordando Thauvin

Lorenzo Focolari Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 09:10)

Sky Sport ha fatto delle domande direttamente al mister Kosta Runjaic, che in un’intervista con Gianluca Di Marzio ha dichiarato: “Ritengo che il nostro bilancio sia positivo; abbiamo disputato buone partite. Abbiamo conquistato punti importanti contro squadre di alto livello come Inter e Atalanta. È fondamentale continuare a progredire. L’Udinese sta migliorando. In questa stagione abbiamo inserito giocatori giovani e inesperti nel campionato, e per questo motivo necessitiamo di tempo. Credo che abbiamo avuto un buon inizio di stagione. Vogliamo superare i risultati della stagione precedente, desideriamo apprendere e proseguire nel nostro percorso”.

Il ricordo più bello è “la prima vittoria contro l’Inter. Critiche? Sono una parte normale del calcio. Mi concentro sul mio lavoro, sulla squadra, su ciò che posso modificare e sul mio approccio. Sono impegnato quotidianamente e pratico autocritica, ma al contempo sono soddisfatto dei progressi ottenuti”. Non posso non commentare riguardo a Zaniolo: “È un grande calciatore, un professionista serio. Udine rappresenta per lui un'importante occasione, sta seguendo un buon percorso ma è consapevole che può e deve migliorare. Sono molto felice, è un esempio sia dentro che fuori dal campo. È un giocatore di grande serietà”.

E su Florian Thauvin, ex capitano e numero 10 della squadra, che ha recentemente riconquistato la Nazionale, rivela: "Sono contento quando gli ex giocatori mi fanno complimenti. Ho provato gioia per il ritorno di Thauvin in Nazionale. Mi ha ringraziato per averlo supportato nel suo rientro tra i convocati della Francia".