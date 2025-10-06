Udinese News – Zaniolo tra sfortuna e basso rendimento! L’analisi

La gara di Zaniolo è analizzabile sotto diversi punti di vista. Inizialmente il ragazzo ex Galatasaray scende in campo con il piglio giusto e dopo una sbavatura di Palestra , ruba il pallone e dopo 7 minuti fa tremare il palo sinistro di Caprile . Rimane protagonista attivo dell'attacco dell'Udinese anche se si iniziano ad intravedere segni di cedimento con un giallo preso per reazione eccessiva nei confronti dell'arbitro.

Nella seconda frazione Runjaic crede in lui e lo tiene in campo ed effettivamente Zaniolo continua ad essere positivo nell'atteggiamento e nel modo di proporsi davanti alla porta. Nel momento in cui subentra la stanchezza ecco che arriva la prima delle due occasioni del match.

Davis percepisce lo sbaglio del difensore del Cagliari in fase di impostazione e ruba palla. L'inglese si avvia in porta ma non ha spazio per calciare. In quel momento Zaniolo si trova da solo in area di rigore e viene servito alla perfezione. Utilizzando il destro l'attaccante dell'Udinese manca il corretto impatto e la palla esce fuori, alta sopra la traversa. Le ultime di mercato: Runjaic perde il titolarissimo: colpo del Milan <<<