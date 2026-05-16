Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del suo futuro, ma soprattutto del suo presente con la maglia bianconera dell’Udinese. Il calciatore ha ancora grande voglia di essere protagonista e non vede l’ora di fare la differenza ed iniziare un percorso su più stagioni con la maglia del team friulano o almeno questo è quello che sembra emergere dalle sue dichiarazioni. Non perdiamo un istante e passiamo subito alle parole rilasciate a Sky Sport.

Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo dopo la rete contro il Torino

“Ad Udine ho ritrovato la passione e la voglia di giocare a calcio. Sono molto felice all’Udinese e ho ritrovato quella voglia che nell’ultimo periodo mi era un po’ mancata. Adesso penso a quello che è e non più a quello che è stato o sarà”.