In un'intervista rilasciata nel corso di queste ore con Sport Week, Nicolò Zaniolo ha fatto il punto sulla sua avventura con l'Udinese, ma soprattutto sui passi in avanti fatti nel corso della sua carriera sia sul campo che al di fuori di quest'ultimo. Un'annata decisamente incredibile che sta arrivando al termine con numeri da top player, visto che sono già sei le reti e sei gli assist ma mancano ancora 180 minuti per concludere nel migliore dei modi. Passiamo alle dichiarazioni rilasciate al settimanale in allegato con la Gazzetta dello Sport.

Le parole di Nicolò Zaniolo a Sport Week

Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini

"C’è stato un momento in cui mi sono guardato allo specchio e mi sono chiesto: vuoi restare un ragazzino o dimostrare che sei anche mentalmente pronto? Il calcio prima mi metteva ansia, adesso ho ritrovato il piacere e la serenità nel giocare". Il fantasista ha poi continuato parlando del suo passato, per certi versi, burrascoso: "Ho commesso molti sbagli in passato, ma oggi ho imparato a non ripeterli più". Affermazioni semplici che cercano di far capire quanto sia cambiato il numero dieci. Adesso è arrivato il momento di caricarsi l'Udinese sulle spalle ancora una volta, prima di pianificare il proprio futuro.