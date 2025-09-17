Cosa servirà per battere il Milan ? La perfezione è la parola più banale per rispondere alla domanda. In realtà Runjaic sa di avere diverse frecce al suo arco da poter utilizzare contro la squadra di Allegri attualmente sprovvista di diversi elementi.
udinese
Udinese News – Zaniolo e Zanoli sono gli “anti-diavolo”? L’analisi
In primis l’allenatore stesso che a causa di un’espulsione rimediata contro il Bologna per proteste eccessive, non ci sarà in panchina contro l’Udinese. In campo gli assenti sicuri sono Maignan e Leao, due pezzi da novanta nello scacchiere rossonero. Pavlovic è in forte dubbio ma è difficile che possa dare il massimo per esserci.
Nelle fila friulane il bollettino parla chiaro: la squadra per ora sta molto bene. Nel complesso ci sono diverse scelte utilizzabili tra cui quelle di Zanoli e Zaniolo. In attacco Bravo non accenna a demordere e dopo il goal a Pisa si tiene stretta la sua posizione. Zanoli potrevve avere terreno fertile dato che Ehizibue sembra a corto di forze. La chiave di Runjaic è la dedizione al lavoro e l’organizzazione di squadra. Le ultime di mercato: Colpo a zero per Runjaic! Ecco il post Kamara<<<
