Udinese News – Zaniolo e Zanoli sono gli “anti-diavolo”? L’analisi

In primis l’allenatore stesso che a causa di un’espulsione rimediata contro il Bologna per proteste eccessive, non ci sarà in panchina contro l’Udinese . In campo gli assenti sicuri sono Maignan e Leao , due pezzi da novanta nello scacchiere rossonero. Pavlovic è in forte dubbio ma è difficile che possa dare il massimo per esserci.

Nelle fila friulane il bollettino parla chiaro: la squadra per ora sta molto bene. Nel complesso ci sono diverse scelte utilizzabili tra cui quelle di Zanoli e Zaniolo. In attacco Bravo non accenna a demordere e dopo il goal a Pisa si tiene stretta la sua posizione. Zanoli potrevve avere terreno fertile dato che Ehizibue sembra a corto di forze. La chiave di Runjaic è la dedizione al lavoro e l'organizzazione di squadra.