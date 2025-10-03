Udinese – Zanoli ne compie 25! Il suo percorso in Serie A

Giornata significativa per l'Udinese. Oggi Alessandro Zanoli compie 25 anni, essendo nato a Carpi il 3 ottobre del 2000. Il giocatore esterno è stato acquistato dall'Udinese nell'ultimo giorno di calciomercato proveniente dal Napoli, dopo una lunga trattativa. Durante il difficile incontro a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Zanoli ha effettuato il suo debutto da titolare con la maglia bianconera.
Il nuovo acquisto dell'Udinese compie proprio oggi 25 anni: Runjaic lo valuta per un'altra titolarità domenica
Fino ad oggi, il suo percorso include 89 presenze in Serie A, con tre gol e cinque assist. Nella massima serie, ha avuto l'opportunità di indossare le maglie di Napoli, Genoa, Sampdoria e Salernitana. Adesso Zanoli si trova a Udine che rappresenta un'occasione per far vedere alla Serie A quanto vale.
