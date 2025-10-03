Udinese – Zanoli ne compie 25! Il suo percorso in Serie A

Giornata significativa per l'Udinese . Oggi Alessandro Zanoli compie 25 anni, essendo nato a Carpi il 3 ottobre del 2000. Il giocatore esterno è stato acquistato dall'Udinese nell'ultimo giorno di calciomercato proveniente dal Napoli , dopo una lunga trattativa. Durante il difficile incontro a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Zanoli ha effettuato il suo debutto da titolare con la maglia bianconera.

Fino ad oggi, il suo percorso include 89 presenze in Serie A, con tre gol e cinque assist. Nella massima serie, ha avuto l'opportunità di indossare le maglie di Napoli, Genoa, Sampdoria e Salernitana. Adesso Zanoli si trova a Udine che rappresenta un'occasione per far vedere alla Serie A quanto vale.