Udinese-Fiorentina | Zanoli: “Deve essere un inizio deciso…” Le parole - immagine 1
Il terzino dell'Udinese è pronto per giocare contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni nel pre partita
Lorenzo Focolari Redattore 

Alessandro Zanoli, che oggi celebra le 100 presenze in Serie A. ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita Ecco cosa ha detto: "Deve essere un inizio deciso, come quello che abbiamo avuto contro il Napoli; abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario e oggi faremo del nostro meglio per replicarlo".

"È fondamentale mantenere una certa costanza, essenziale per le grandi formazioni, e oggi puntiamo a ottenere i tre punti; sono contento di raggiungere le 100 presenze e mi auguro di festeggiare con una vittoria". 

