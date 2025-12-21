Alessandro Zanoli, che oggi celebra le 100 presenze in Serie A. ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita Ecco cosa ha detto: "Deve essere un inizio deciso, come quello che abbiamo avuto contro il Napoli; abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario e oggi faremo del nostro meglio per replicarlo".
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | Zanoli: “Deve essere un inizio deciso…” Le parole
udinese
Udinese-Fiorentina | Zanoli: “Deve essere un inizio deciso…” Le parole
Il terzino dell'Udinese è pronto per giocare contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni nel pre partita
"È fondamentale mantenere una certa costanza, essenziale per le grandi formazioni, e oggi puntiamo a ottenere i tre punti; sono contento di raggiungere le 100 presenze e mi auguro di festeggiare con una vittoria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA