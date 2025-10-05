Udinese-Cagliari | Zanoli: “Dobbiamo migliorare la difesa…” Le parole

Al Bluenergy Stadium si conclude con un pareggio di 1-1 tra Udinese e Cagliari . Qui ci sono le parole di Alessandro Zanoli nella conferenza stampa che segue l'incontro.

Come ha reagito la squadra al pareggio? E tu come ti senti?

"Abbiamo un po' di delusione, era una partita che avremmo dovuto vincere. Tuttavia, è comunque positivo guadagnare un punto. Per quanto riguarda il mio stato, sto bene, non giocavo da un po', quindi sto recuperando la mia forma".