Udinese-Cagliari | Zanoli: “Dobbiamo migliorare la difesa…” Le parole

Al Bluenergy Stadium si conclude con un pareggio di 1-1 tra Udinese e Cagliari. Qui ci sono le parole di Alessandro Zanoli nella conferenza stampa che segue l'incontro.
Come ha reagito la squadra al pareggio? E tu come ti senti?
"Abbiamo un po' di delusione, era una partita che avremmo dovuto vincere. Tuttavia, è comunque positivo guadagnare un punto. Per quanto riguarda il mio stato, sto bene, non giocavo da un po', quindi sto recuperando la mia forma".
In fase difensiva manca la solidità.
"Dobbiamo sicuramente lavorare per migliorare la nostra difesa".
Qual è la ragione dietro la scelta di fare così tanto fraseggio sui calci piazzati? Considerando che il nostro gol arriva da un corner battuto "alla vecchia maniera".
"Avremmo potuto crossare più volte. È stata nostra la decisione di provare il fraseggio, anche se in effetti ha funzionato un corner con un cross".
È stata una scelta quella di avere così tanto possesso?
"Il Cagliari si difendeva molto basso. In situazioni come queste, è complesso cercare di attaccare in profondità; avremmo dovuto sicuramente tentare qualche lancio in più".
