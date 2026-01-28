Una notizia più che negativa per l’Udinese che perde uno dei suoi migliori giocatori nel corso di questa stagione. La squadra dovrà fare a meno delle giocate di un esterno fondamentale come Alessandro Zanoli. Il calciatore nel corso di questa giornata si è operato per una lesione al legamento crociato.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Zanoli si opera: il comunicato della società
udinese
News Udinese – Zanoli si opera: il comunicato della società
Alessandro Zanoli si opera ufficialmente e mette la parola fine alla sua stagione con anticipo. Ecco tutti i dettagli sul mercato
Il comunicato della società—
“
Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il nuovo Pogba in bianconero, tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA