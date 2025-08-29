News Udinese – Zanoli, Cheddira e Zaniolo: l’enigma a tre del mercato!

Il mercato dell'Udinese è alle battute finali e manca un ultimo enigma da sbloccare: Zanoli, Zaniolo e Cheddira

Lorenzo Focolari Redattore 29 agosto - 10:31

L'Udinese ha un bisogno urgente di nuovi acquisti e i tifosi aspettano notizie sui tre obiettivi principali: Zanoli, Zaniolo e Cheddira. Secondo quanto riporta il Gazzettino, le opzioni attuali rimangono questi tre giocatori, anche se la situazione sta subendo diverse variazioni. Alessandro Zanoli appare il più vicino all'accordo, nonostante un interesse timido da parte della Fiorentina che resta in attesa. Non appena Juanlu Sanchez firmerà per il Napoli, l'Udinese avrà il suo nuovo terzino destro, scegliendo tra Ehizibue in permanenza o Rui Modesto in prestito. L'affare si concluderà per una cifra di 5 milioni di euro.

La situazione su Cheddira si è un po' raffreddata, poiché l'attesa non sembra aumentare l'entusiasmo. L'immobilità del Napoli nel cederlo ha aperto spazio al Cagliari, che ha fatto offerte più allettanti rispetto all'Udinese, la quale è pronta a considerare altre opzioni, anche se il giocatore preferirebbe trasferirsi in Friuli. Nel frattempo, Baldanzi, che era stato proposto all'Udinese, appare vicino al Verona, mentre continuano i discorsi su Zaniolo. È stato raggiunto un accordo di massima con il Galatasaray, che prevede un milione per il prestito e otto per il riscatto, ora la decisione spetta al calciatore.

Non ci sarebbero complicazioni per il contratto del primo anno, poiché ai 2 milioni e 7 devono essere sottratti due stipendi già versati. Zaniolo sta valutando un contratto con pagamento dilazionato per un eventuale trasferimento definitivo e sta riflettendo su questa possibilità, sperando che alla fine l'idea di un rilancio per una futura convocazione al Mondiale prevalga. L'alternativa resta Nedim Bajrami, attualmente ai Rangers di Glasgow.

Nel frattempo, si sta cercando di risolvere consensualmente la situazione con Sanchez: il risparmio sul suo stipendio potrebbe essere investito su Zaniolo.