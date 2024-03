News Udinese | Zarraga: “L’arrivo di Cioffi mi ha dato più fiducia”

Oier Zarraga è stato uno dei protagonisti della vittoria sulla Lazio. Lo spagnolo ha sostituito con merito un punto fermo come Walace e ha trovato pure il gol che ha aperto le danze. Nella giornata di ieri, Zarraga ha rilasciato un'intervista ai microfoni di EFE Deportes nella quale ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria con i biancocelesti. "Fuori casa contro rivali importanti abbiamo fatto molto bene mentre ci mancano i punti dai match contro le squadre più piccole o che hanno i nostri stessi punti. Dobbiamo fare quel passo per vincere anche queste partite".

Zarraga ha poi proseguito: "I tre punti con la Lazio ci possono fare respirare. Ho avuto la possibilità di giocare titolare e ho segnato un gol, lavoro tutti i giorni per poter giocare, che sia un minuto o novanta. Credo che sia importante essere consapevoli del proprio ruolo ed essere pronti quando arriva il tuo momento. Sicuramente adattarmi al calcio italiano non è stato facile. Per me si tratta della prima esperienza fuori dalla Spagna e da Bilbao, con una lingua ed un cultura differente, oltre ad un tipo di calcio differente e più tattico.