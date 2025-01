Udinese- Zarraga e Davis in dubbio per la prossima partita

I due giocatori sembrano aver smaltito le rispettive lesioni e potrebbero essere convocati per il derby contro il Venezia

Lorenzo Focolari Redattore 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 16:34)

Ancora incerta la presenza di Zarraga e Davis nella prossima partita del Venezia, in programma per Sabato alle 15:00 al Bluenrgy Stadium. Il centrocampista spagnolo è ancora in dubbio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma sembra difficile che possa recuperare in tempo per il match contro i lagunari, anche se c'è una buona speranza.

Davis è alle prese con un problema muscolare e anche la sua presenza è in forte dubbio. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo, ma al momento le sue possibilità di scendere in campo sono ridotte. L'assenza di entrambi i giocatori sarebbe un duro colpo per mister Runjaic, che in caso di forfait dovrà fare a meno di due pedine fondamentali del suo scacchiere.

Zarraga è un centrocampista di grande qualità, in grado di dettare i tempi di gioco e di rendersi pericoloso in zona gol. Davis è un attaccante roccioso e affidabile, che fa della fisicità e della grinta le sue armi migliori.