Empoli-Udinese | Zarraga o Ekkelenkamp? Le ultimissime da Udine

Oier Zarraga o Jurgen Ekkelenkamp? Il dubbio del momento è proprio quello che riguarda i calciatori bianconeri per la mediana: le ultimissime

Oier Zarraga o Jurgen Ekkelenkamp sul campo da gioco dal primo minuto? Al momento il dubbio c'è e sicuramente va risolto il prima possibile. Il tecnico dell'Udinese deve capire se affidarsi alla sicurezza ed al posizionamento di Zarraga oppure inserire Ekkelenkamp in una formazione qualitativamente più elevata ed anche più spregiudicata.

Al momento il favorito pare essere proprio lo spagnolo che senza grossi patemi d'animo dovrebbe prendersi l'ennesima maglia da titolare della sua stagione. Logicamente l'ex Herta Berlino è pronto ad entrare a gara in corso e mettersi in mostra. Un punto di domanda che oggi in conferenza sicuramente troverà una soluzione.