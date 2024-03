Lazio-Udinese | Zarraga: “Felice per il gol. Ora dobbiamo vincere in casa”

Oier Zarraga, autore del gol che ha portato i tre punti all'Udinese, ha analizzato la prestazione dei friulani ai microfoni di Dazn: "Sono felice e contento per la squadra e per me. Credo che fino ad oggi è stato un periodo di adattamento. Ora mi sento pronto e voglio continuare così. Vittoria fondamentale in ottica salvezza".