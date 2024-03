Udinese | Zarraga: “Mi piace fare il play. Col Sassuolo dobbiamo vincere”

Oier Zarraga è stato protagonista nell'ultima vittoria dei bianconeri in campionato contro la Lazio. Prestazione che ha fatto pensare a Cioffi di cambiare assetto di gioco pur di coinvolgerlo. Il centrocampista spagnolo è stato ospite ieri sera a Udinese Tonight su TV12. Queste le dichiarazioni del centrocampista spagnolo: “Da domani cominciamo a preparare la partita che è importante per noi, vogliamo vincere per poter lavorare con più tranquillità”. Sul ruolo con con Walace: “Più che altro le mie caratteristiche mi portano a stare vicino al pallone, da mezzala comunque mi trovo bene , anche da play, mi piace stare anche più avanzato”.

Sull'esultanza rabbiosa post gol alla Lazio: “Gioco sempre con tanta rabbia dentro, a volte sono anche troppo caldo, mi arrabbio facile. Era un momento importante per me perché non avevo giocato ancora molto. Lo dico sempre, sono pronto per giocare, che siano anche 20 o 30 minuti, ma voglio giocare e aiutare la squadra, per fare il meglio per me e per la squadra”.