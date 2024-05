News Udinese | Zemura convocato dallo Zimbabwe per le qualificazioni

Terminato il campionato di Serie A, per i calciatori dell'Udinese è tempo di riposo. Per alcuni, però, la chiamata della propria Nazionale prolungherà la stagione per alcune altre settimane. È questo il caso di Jordan Zemura. Il laterale dei friulani risulta infatti convocato dalla sua nazionale: lo Zimbabwe. La selezione africana sarà impegnata in due sfide (contro Lesotho e Sudafrica) valide per la qualificazione al Campionato del Mondo 2026. Nelle prime due gare del girone, la nazionale del terzino bianconero, titolare nella seconda, ha conquistato due punti grazie ai pareggi contro Rwanda e Nigeria.