mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Zemura o Kamara? Ecco il nuovo titolare sulla fascia

udinese

News Udinese – Zemura o Kamara? Ecco il nuovo titolare sulla fascia

News Udinese – Zemura o Kamara? Ecco il nuovo titolare sulla fascia - immagine 1
Hassane Kamara o Jordan Zemura, questo è il vero punto di domanda che potrebbe portare al nuovo titolare sulla fascia. Ecco i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Jordan Zemura o Hassane Kamara? Un dualismo che dura da davvero tante settimane e riguarda due esterni pronti per fare la differenza con la casacca bianconera, ma che non sono mai riusciti a prendersi il consenso da parte della maggiorità dei tifosi friulani. Ecco quale potrebbe essere la scelta di mister Kosta Runjaic e dell'Udinese in questo finale di stagione.

Le ultime due prove sono un indizio, visto che Jordan Zemura ha offerto delle grandi prestazioni e queste potrebbero far pendere la decisone finale dalla sua parte. Dall'altra parte abbiamo un Kamara che sta vivendo uan situazione complessa dal punto di vista fisico. Cambiando rapidamente discorso, il punto sul nuovo titolare per l'attacco. L'Udinese ha scelto <<<

Leggi anche
Udinese – Tre nomi per il post Davis: ecco le scelte di Runjaic
Notizie Udinese – Parla il direttore Inler: “Ragioniamo partita per partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA