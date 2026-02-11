News Udinese – Zemura o Kamara? Ecco il nuovo titolare sulla fascia

Jordan Zemura o Hassane Kamara ? Un dualismo che dura da davvero tante settimane e riguarda due esterni pronti per fare la differenza con la casacca bianconera, ma che non sono mai riusciti a prendersi il consenso da parte della maggiorità dei tifosi friulani. Ecco quale potrebbe essere la scelta di mister Kosta Runjaic e dell'Udinese in questo finale di stagione.

Le ultime due prove sono un indizio, visto che Jordan Zemura ha offerto delle grandi prestazioni e queste potrebbero far pendere la decisone finale dalla sua parte. Dall'altra parte abbiamo un Kamara che sta vivendo uan situazione complessa dal punto di vista fisico.