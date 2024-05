News Udinese | Zemura ringrazia sui social: “Tornerò più forte di prima”

Tempo di ringraziamenti in casa Udinese dopo una salvezza tutt'altro che semplice. Jordan Zemura ha voluto ringraziare tutti per la stagione appena conclusa all'Udinese, la sua prima in Italia e in Serie A. Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, il numero 33 bianconero ha ricordato le difficoltà dell'annata ma ha anche sottolineato la voglia di ripartire questa estate:

"Una stagione piena di emozioni, alti e bassi. Non sarebbe stato altrimenti, essendo stata la mia prima stagione in Italia! Grazie ai tifosi per il costante supporto e per essere stati con noi in tutto questo, e ai miei compagni di squadra per lottare ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Grazie Dio per la tua protezione e benedizione.