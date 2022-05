Notizie Udinese – Zico al veleno: “Ecco il vero problema dell’Udinese”

Il team bianconero si appresta all'inizio di una nuova stagione. Intanto arrivano le parole di uno degli ex storici

La squadra bianconera sta iniziando a preparare una nuova stagione. Stiamo parlando della ventinovesima consecutiva nella massima serie del calcio italiano e di conseguenza la parole d'ordine è una sola: permanenza. Sicuramente non è un caso la continuità di questa società ed alla base ci sono tante ottime scelte e soprattutto una squadra di scout di assoluto livello e rispetto. Stiamo parlando di un club che non vede l'ora di fare la differenza e fare il massimo pur di tornare ad ambire per dei traguardi di assoluto livello. Non tutti , però, la pensano allo stesso modo . Ad esempio il brasiliano (leggenda del club) Zico, ha un pensiero completamente diverso sull'ultima stagione ma soprattutto sul futuro della corazzata bianconera. Ecco le sue parole.

Le affermazioni per quanto importanti, però, non sono errate. Anche se bisogna sempre fare caso a dei bilanci e dei conti da far quadrare, cosa più semplice per una società importante ma più difficile per un team come l'Udinese.