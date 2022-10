News Udinese | Senti Zico: “Il segreto dei friulani è l’amore del tifo”

La leggenda bianconera ha presentato la sfida agli orobici rilasciando una lunga intervista alla Gazzetta. Eccone alcuni estratti

Redazione

Oggi pomeriggio, alla Dacia Arena andrà in scena una sfida che per l'Udinese potrebbe significare primato momentaneo. Proprio del momento fantastico degli uomini di Sottil ha parlato Zico in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha iniziato parlando dei friulani come una squadra in grado di non arrendersi mai. Infatti, nell’ultima partita contro il Verona era andata in svantaggio, ma poi ha vinto dopo il 90’ nel recupero.

L'ex numero 10 ha spiegato che non non si possono fare paragoni con la sua Udinese. "L’unica cosa in comune tra la mia squadra e questa è l’entusiasmo dei tifosi. Noi giocavamo con lo stadio pieno e anche adesso i tifosi friulani, sempre meravigliosi, sono vicini alla squadra". Poi Zico ha voluto fare un accenno ai suoi connazionali Walace e Becao: "Ricordo Walace, un centrocampista cresciuto nel Gremio che prometteva molto a ventuno anni, nella nazionale olimpica in campo nel 2016 a Rio. Poi è andato in Europa e ora sono contento che stia facendo bene. Becao, invece, è partito giovanissimo, come tanti altri brasiliani che sono in Italia e non sono conosciuti nel nostro Paese".

Le parole di Zico

Zico ha proseguito parlando anche del momento super positivo del portoghese Beto: "Anche per il cognome e per come si muove sembra un brasiliano. Ricordo qualche suo gol dell'anno scorso, mi piace molto perché in area è fortissimo". Infine, come chiosa, un breve giudizio sul lavoro di Sottil: "Non è la prima volta e non sarà l'ultima che un allenatore fa bene subito. Evidentemente lui è bravo davvero: non può essere un caso che l'Udinese abbia messo in difficoltà il Milan e poi abbia battuto l'Inter, la Fiorentina e vinto addirittura 4-0 contro la Roma".