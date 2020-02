Brescia – Udinese: i nostri voti

Musso 6 Efficace alla fine, ma sul gol appare incerto anche a causa dei due compagni

De Maio 5 Errore pesantissimo sul gol bresciano

Ekong 5 Complice della disfatta col compagno sopra citato

Nuytinck 6 Arcigno quanto basta

Larsen 6,5 Fa il suo dovere macinando campo sulla destra

Fofana 6,5 Qualche tiro e bene come contrasti, cala nella ripresa come i suoi compagni

Jajalo 5,5 Poca sostanza, ha perso smalto

Mandragora 6,5 Dà spessore alla mediana

De Paul 7 Gol pesantissimo e altre belle azioni

Sema 6 Partita ordinata

Lasagna 5 Continua a sbagliare troppo

Okaka 5 Anche per lui errori davanti, l’Udinese ha un attacco ancora troppo spuntato

Nestorovski 6

81′ Bisoli

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6, Cistana 5,5, Chancellor 6, Martella 5,5; Bisoli 7, Tonali 6, Dessena 5 (69′ Bjarnason 5,5); Spalek 5 (59′ Zmrhal 6); Balotelli 5,5 (85′ Donnarumma 6), Ayé. All. Lopez 6

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo (53′ Mandragora), De Paul, Sema; Lasagna (72′ Nestorovski), Okaka. All. Gotti 6

Ammoniti: Jajalo (U), Sema (U), Fofana (U)