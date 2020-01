Lecce – Udinese: i voti. Bianconeri promossi a pieni voti

UDINESE (3-5-2):

Musso 7 Sempre presente quando deve fare parate decisive

De Maio 6,5 Difensore lineare e anche propositivo su palloni inattivi

Ekong 6 Qualche sbavatura, specie nel primo tempo

Nuytinck 6,5 Arcigno, sicuro.

Stryger Larsen 6 Gara attende ta in fase difensiva, meno attivo quando deve spingere

Fofana 6 Poche iniziative, è mancata qualche accelerazione

Mandragora 7 Sta crescendo, mete sostanza e qualità anche se a volte il ruolo sembra oscurarlo. Ci mette lo zampino sulla rete bianconera.

De Paul 7,5 Cresce alla distanza e si fa vedere con parecchi palloni interessanti, poi un gran bel gol oltre che importantissimo.

Sema 6 Poca spinta dalla sua parte

(Pussetto) 6,5 Sicuramente più offensivo, anche se il ruolo non è proprio il suo.

Okaka 6,5 Due gol annullati per fuorigioco. Fisico ma non solo.

Nestorovski 5,5 Poca cosa, ma anche pochi palloni.

(Lasagna) 6 Più dinamico rispetto al compagno

All. Gotti 7 Mette in campo una squadra ordinata e che sta prendendo pian piano consapevolezza.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Donati 6, Lucioni 5,5, Rossettini 5,5, Dell’Orco 5,5; Petriccione 5,5, Tachtsidis 6, Tabanelli 6; Mancosu; 5 Babacar 5,5, Falco 6. All. Liverani 5,5