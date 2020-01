Milan – Udinese: i nostri voti

UDINESE:

Musso; 6,5 Prsente quando serve

Larsen 7,5 Gol e sostanza

Becao, 6 Buona prestazione, attento ed efficace sulle punte rossonere

Ekong, 6,5 Guarda a vista Ibra ma non solo

Nuytinck, 6,5 Fisico bestiale per dare sostanza alla retroguardia

Sema; 6,5 Bene sulla spinta, fatica un po’ dietro ma è un giocatore che si sta meritando il ruolo da titolare

De Paul, 5,5 Pensa più alla fase di non possesso, si vede poco rispetto alle ultime uscite

Mandragora 7 Cresce sempre più. In mezzo detta legge

Fofana 6 Qualche errore, ma anche buone cose in fase di spinta

Lasagna 6,5 Propizia il vantaggio, fa sempre movimento trova un gol importantissimo nel finale anche se forse spreca troppo nel primo tempo

Okaka 6 Ci mette fisico, ma ancora poco cinico sotto rete

Nestorovski 6

De Maio Sv

A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Teodorczyk.

All.: Gotti 7

MILAN: G. Donnarumma 7; Conti 6,5, Kjaer 6, Romagnoli 6,5, Hernandez 7, Castillejo 6, Kessié 6,5, Bennacer 6,5, Bonaventura 6; Ibrahimovic 6, Leao 6. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic 7,5. All.: Pioli 7