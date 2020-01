Parma – Udinese: i nostri voti. Bianconeri bocciati

Udinese (3-5-2):

Musso 5; Errore grave sul secondo gol. Capita anche ai migliori.

Becao, 5 Errori sparsi, ammonizione evitabile. Poco attento

Ekong, 5 Anche per lui disattenzioni varie

Nuytinck; 5 Manca di andare in contrasto sulla seconda rete del Parma, ma no n è l’unico errore

Stryger, 5 Forse la peggiore prestazione del danese. Giornata storta: marca male Gagliolo sulla prima rete, poi stenta sempre

De Paul, 5 Invisibile anche quando gioca più avanti nella ripresa. Si vede su punizione al 65′.

Mandragora, 5 Dopo buone prestazioni un calo rimediato solo nella ripresa con qualche tiro dalla distanza e un errore grave davanti al portiere.

Fofana, 5 Bello il colpo di tacco per Lasagna nel finale di primo tempo. per il resto poco o nulla

Sema; 5,5 Spinge a fatica, ma comunque sembra quello più concentrato

Okaka, 5 Come al solito cerca la fisicità, ma non serve

Lasagna 6 Due traverse e qualche movimento. Dà l’impressione di esserci

A disposizione: Perisan, Nicolas, Jajalo (5,5 Fatica parecchio anche lui) , Walace , Ter Avest, Nestorovski Sv, Barak, Zeegelaar, De Maio, Teodorczyk.

All. Gotti 5,5 Primo tempo con squadra non pervenuta dve forse doveva subito effettuare cambi. Poi meglio nella ripresa ma la testa della squadra sembra non esserci stata