Udinese – Cagliari: i nostri voti

UDINESE(3-5-2):

Musso; 6,5 Sfortunato quando scivola regalando a Nainggolan una palla gol. Poi solito miracolo nella ripresa

Larsen, 6,5 Offre sempre la spinta sulla destra non perdendo di vistala fase difensiva

De Maio, 6,5 Attento su Simeone, non commette sbavature

Ekong, 6 Errore nella ripresa, alla fine se la cava come può

Nuytinck, 6 Fisico possente che aiuta

Sema; 6,5 A volte perde la posizione a sinistra, ma si propone anche bene in avanti e alla fine risulta essere più che utile

(Ter Avest) 6 Ordinato

Fofana 6,5 Si occupa soprattutto alla fase di non possesso, sigla un gol importantissimo

Mandragora 6 Quantità, qualche tentativo da fuori poco altro però

De Paul 7 Gran gol, prestazione maiuscola finalmente sotto tutti i profili

(Jajalo) 6 Rientra dopo alcune settimane, offre il suo contributo

Okaka 6,5 Dà peso al reparto, bella sponda per De Paul nel gol. Poi anchor errori in fase conclusiva

Lasagna 6 Cerca la velocità, ma ha poche occasioni

(Pussetto ) Sv

GOTTI 6,5 Azzecca le mosse, la squadra reagisce, ma c’è da lavorare sia sull’attenzione sia sulla fase conclusiva

CAGLIARI(4-3-2-1): Rafael 5,5; Lykogiannis 5 (pellegrini 5,5), Klavan 5, Pisacane 5, Faragò 5,5; Rog 6, Cigarini 6,5, Ionita 5; Nainggolan 6,5, Joao Pedro 6; Simeone 5 (Cerri); Maran 6