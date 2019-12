Udinese: I voti degli altri

MUSSO 6 Ha fatto il suo con la consueta sicurezza, ben protetto dai difensori.

DE MAIO 6,5 Un mastino, ha chiuso tutti gli spazi. Non ha tradito la fiducia di Gotti.

EKONG 6,5 Si è riscattato dopo le ultime sbiadite prestazioni. Ha concesso solo le briciole a Simeone prima, a Cerri poi. Nel gioco aereo non ha avuto rivali.

NUYTINCK 6 L’esperienza è stato un suo alleato. Sempre diligente e attento.

STRYGER 6 Doveva chiudere le corsie, il suo lo ha fatto anche se raramente ha affondato i colpi.

FOFANA 7 Sul fango si è esaltato, Ha servito l’assist a De Paul per il primo gol, ha segnato quello del definitivo 2-1. Giocatore ritrovato, una sicurezza per Gotti.

MANDRAGORA 6,5 Un combattente. Giocatore inamovibile, il perno del centrocampo. Grande lavoratore, che dà continuità alla sua azione.

DE PAUL 7 Il suo gol è stato molto bello. Alla… De Paul. Non ha digerito la sostituzione. Ieri si è vista la migliore versione dell’argentino in questa stagione. È parso concentrato sin da subito.

JAJALO 6 Nel momento topico ha dato compattezza al centrocampo. Fisicamente sta bene.

SEMA 6 Inizio spumeggiante, ma non giocando da un mese, ha esaurito presto il carburante. Ancora una volta ha evidenziato abilità nell’uno contro uno.

TER AVEST 6 Ha avuto il merito di scodellare al centro il pallone in occasione del secondo gol.

OKAKA 6 Un lottatore. Sovente ha fatto attacco da solo. Ha propiziato il secondo gol, ma non sempre è stato preciso. Deve però imparare a protestare di meno e anche ieri è stato ammonito.

LASAGNA 5,5 Un po’ in ritardo su alcuni inviti. Ha lottato, ma non è parso vivace.

PUSSETTO 6 Entra e tiene alta la squadra. È stato lui a colpire di testa anticipando Klavan il pallone crossato al centro da Ter Avest in occasione del gol vittoria di Fofana. Sta crescendo, sarà un’arma in più per Gotti alla ripresa delle ostilità.

Allenatore GOTTI 6,5 Ha rigenerato i bianconeri. Ha impostato bene il match concedendo pochi spazi all’avversario.

TUTTOSPORT

MUSSO 6 Graziato dal palo al 25′ sulla conclusione di Nainggolan, rimane vigile per tutto il match. Non è responsabile in occasione dell’1-1.

DE MAIO 6 Qualche disattenzione iniziale, poi è protagonista di una gara solida e molto fisica.

TROOST-EKONG 6.5 Riscatta le precedenti prestazioni non convincenti.

NUYTINCK 6.5 Primo tempo di grande iniziativa, con numerose (forse troppe) incursioni nella metà campo avversaria. Nei contrasti aerei ha quasi sempre la meglio.

STRYGER LARSEN 6 Ottimo primo tempo, poi cala nella ripresa.

FOFANA 7.5 Conferma il trend positivo delle ultime gare. Dai suoi piedi arrivano le imbeccate più efficaci per gli attaccanti. Un assist e un gol suggellano una delle migliori performance da quando è arrivato a Udine.

MANDRAGORA 6.5 Dà equilibrio e ordine al centrocampo. In crescita costante.

DE PAUL 7 Cancella 39 minuti di anonimato, con un gol che entra di diritto nella “Top 5” del 2019. Jajalo (24′ st) 6 Di nuovo in campo dopo l’infortunio, ha il compito di limitare l’assalto dei sardi. Missione compiuta.

SEMA 7 Rientra dopo un mese abbondante di stop e si mette in luce con cross e giocate che consentono all’Udinese di restare costantemente nella metà campo rossoblu. Quando lascia il campo la squadra arretra vistosamente. Ter Avest (21′ st) 5.5 Viene anticipato in occasione dell’1-1.

OKAKA 6.5 Lotta su ogni pallone, ma non ritrova ancora il feeling con il gol.

LASAGNA 5.5 Gli manca sempre quel pizzico di convinzione che fa la differenza. Pussetto (34′ st) ng.

ALL. GOTTI 7 Ritrova Sema e con lo svedese arrivano cross dalla sinistra a profusione. In generale la squadra dimostra equilibrio nel mezzo e ritrova la solidità difensiva di qualche settimana fa.

CORSPORT