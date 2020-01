Udinese: I voti dei quotidiani sportivi e locali

Udinese promossa a pieni voti, De Paul in cattedra: questi i voti e i giudizi dei quotidiani locali e nazionali dopo la vittoria a Lecce.

MESSAGGERO VENETO

7 De PaulPrimo tempo lontano dalla sufficienza, nella ripresa sale in cattedra e l’Udinese (solo una coincidenza?) si trasforma. Il gol è un piccolo capolavoro di tecnica calcistica (lo stop di tacco è tanta roba) abbinato a un pizzico di fortuna (Lucioni gli calcia sulla tibia). In precedenza aveva cercato la rete con un destro da fuori di poco alto e aveva innescato l’azione poi sprecata da Lasagna. Quello di Lecce è un vero e proprio gol salvezza.

6,5 MussoSalvato dalla traversa sul destro di Babacar, con un balzo va a togliere dalla porta il pallonetto di Mancosu. Nella ripresa non viene quasi mai impegnato.

6,5 De MaioPartita solida: un paio di indecisioni all’inizio complice il vento, poi non sbaglia praticamente niente.

6 EkongUn po’ in ritardo nell’azione del gol annullato a Babacar. Qualche errore di troppo in fase di palleggio.

7 NuytinckOrmai ha inserito il pilota automatico. Non sbaglia un intervento che sia uno, nemmeno quando Gotti lo piazza esterno nella linea a quattro.

6 LarsenRispetto alle ultime uscite si è proposto più spesso senza palla. Ha difettato un po’ di precisione nei cross.

7 MandragoraSua la conclusione più pericolosa nel primo tempo, è lui a dettare lo scambio a De Paul per il gol. È sempre più calato nel ruolo di regista davanti alla difesa.

6,5 FofanaLa giocata migliore è il velo per Lasagna. Per il resto tanto impegno, ma meno efficacia in alcune giocate.

6 SemaNel primo tempo l’Udinese si affida a lui per cercare di mettere in difficoltà la difesa salentina. Nella ripresa, a differenza della squadra, si spegne.

6 OkakaPrezioso, d’accordo, ma troppe volte in fuorigioco non solo nei due gol annullati.

5,5 NestorovskiSi vede una sola volta, nell’azione del primo gol annullato a Okaka. Un po’ poco.

5,5 LasagnaSul cross di De Paul doveva calciare di prima e ritarda la conclusione venendo murato. Suo il cross da cui nasce il gol.

6 PussettoUn cross sbilenco, ma il suo ingresso risulta utile per vincere la partita.

SV Barak Subentra a De Paul dopo il gol.

