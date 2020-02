Udinese: i voti dei quotidiani sportivi e locali

MUSSO 5.5 Esposito gli scalda subito le mani. Miracoloso su Lukaku (24′ st) mentre, in occasione del rigore, esce in ritardo su Sanchez e lo atterra platealmente.

BECAO 6 Dalla sua parte, l’Udinese tiene.

DE MAIO 6 Ringhia bene sugli avversari.

NUYTINCK 5 Sul gol, lascia troppo spazio a Lukaku e poi commette il peccato capitale di allargare le gambe: lì il belga imbuca il pallone. Jajalo (27’ st) ng .

STRYGER-LARSEN 6.5 Sfiora il gol e limita le incursioni di Young.

DE PAUL 6.5 Sciupa un gol sul finale del primo tempo, però è una spina per l’Inter.

MANDRAGORA 6 Avendo al fianco due frecce come De Paul e Fofana, lui fa da contrappeso, rimanendo ancorato davanti ai centrali. Lavoro oscuro, ma molto prezioso.

FOFANA 6.5 Assalta l’area avversaria da incursore provetto portando scompiglio tra le linee interiste. Visti i chilometri che percorre, gli va perdonata qualche scelta non lucidissima. Teodorczyk (38′ st) ng .

SEMA 6 Il duello con Moses è tra le prelibatezze che offre il menù della serata. I problemi sono tutti quando deve difendere: con un retropassaggio sballato a Becao (dopo 27″) regala una palla gol a Esposito. Si ripete a inizio secondo tempo però, per sua fortuna, Esposito sbaglia un gol facile. Zeegelar (27′ st) ng .

OKAKA 5.5 Fa un gioco simile a quello di Lukaku ed è un fondamentale punto di riferimento nelle ripartenze di De Paul e Fofana. Però non impegna mai Padelli.

LASAGNA 5.5 Tra le (poche) pecche nella serata dell’Udinese, il fatto di non riuscire mai a innescarlo in velocità. Nell’unica occasione in cui accade, mette i brividi a Padelli con un bel diagonale.

ALL. GOTTI 6 Per un’ora, l’Udinese tiene benissimo il campo. Nel finale passa al 4-3-3 con poca fortuna.

INTER

P ADELLI 6.5 Ritrova la Serie A dopo 1.253 giorni (ultima presenza negli almanacchi il 28 agosto 2016, Torino-Bologna 5-). Reattivo due volte su De Paul e Fofana, bravo a smanacciare un cross velenoso di Sema. Nonostante tanta ruggine da togliersi di dosso, ha superato l’esame.

SKRINIAR 7 Senza Handanovic è lui capitano: prestazione all’altezza della fascia.

DE VRIJ 7 Solito gigante in mezzo alla difesa. Ormai non fa più notizia.

BASTONI 7 Praticamente inappuntabile tranne per l’ammonizione che gli costerà il derby.

MOSES 6 Alla prima da titolare in Italia, dimostra perché Conte l’ha fortissimamente voluto: gioca larghissimo e punta ogni volta che può l’uomo. Dall’altra parte c’è però Sema che è un clientelaccio quando è lui ad accelerare. D’Ambrosio (38′ st) ng .

VECINO 6 Prima dà un bel pallone ad Eriksen, poi, per poco, non fa gol di ginocchio (19′ pt). Lievita alla distanza.

BARELLA 6.5 L’ammonizione presa dopo 11′ per un placcaggio su Lasagna non lo agevola. Bravissimo a pescare Lukaku sull’1-0.

YOUNG 6.5 Salva un gol intercettando il tiro di Stryger-Larsen (38′ pt). E gioca con giudizio.

ERIKSEN 5.5 Pure per lui esordio dal 1′. Per un quarto d’ora è il faro del centrocampo. Quando però l’Udinese alza il ritmo, finisce fagocitato dagli eventi. Brozovic (13′ st) 6.5 Entra lui e l’Inter ritrova logica.

LUKAKU 7.5 L’ingresso di Sanchez gli consegna un partner con cui dialogare e, alla prima palla utile, fa secco Musso. Si ripete poco dopo su rigore: il pallottoliere sale a 12 gol in 11 trasferte,16 in 22 giornate di campionato. Con numeri così, gli si può perdonare il gol che sbaglia tirando addosso a Musso.

ESPOSITO 5.5 Pronti via e impegna subito Musso con una bella sassata. Poi lotta su ogni pallone come se fosse l’ultimo, a inizio ripresa, spreca un’occasione d’oro. Sanchez (13′ st) 7 Il suo ingresso dà la sveglia all’Inter. Conquista il rigore e… una maglia da titolare nel derby.

ALL. CONTE 6.5 Mette in campo tutti gli ultimi arrivati ma ritrova l’Inter quando vira sul 3-5-2.

Arbitro

DI BELLO 6.5 Gara veloce e spigolosa ma sostanzialmente corretta. Arbitraggio ben sintonizzato sull’andamento del match.