Udinese: i voti dei quotidiani sportivi locali e nazionali

I voti e le pagelle all’Udinese da parte dei quotidiani locali e nazionali dopo il ko di Parma.

CORSPORT

Musso 5

Stryger Larsen6

Becao5,5

Jajalo (11’ st)6

Troost Ekong5,5

De Maio (35’ st)sv

Nuytinck5,5

Sema6

De Paul6,5

Mandragora5

Fofana5,5

Nestorovski (28’ st)sv

Lasagna5,5

Okaka5

Gotti (all.)5,5

TUTTOSPORT

MUSSO 5 Incertezza pesante sul 2-0 di Kulusevski e una parata su Cornelius.

BECAO 5.5 Partita di sofferenza fino al giallo e alla sostituzione. Jajalo (11’ st) 6.5 Aggiunge qualità e geometrie al centrocampo.

TROOST-EKONG 5 Marcature imperfette e decisioni sbagliate come sul gol dell’1-0. De Maio (35’ st) ng

NUYTINCK 6 Il più sicuro del pacchetto arretrato, efficace e deciso su Cornelius.

LARSEN 6 Vivace e intraprendente, ma nella ripresa perde potenza.

DE PAUL 5.5 Primo tempo opaco, ripresa più vivace; risveglio tardivo.

MANDRAGORA 5 Si divora due occasioni clamorose per riaprire la gara.

FOFANA 6 Intraprendente e generoso, in mezzo al campo si fa sentire in entrambe le fasi. Nestorovski (29’ st) 5 Si vede poco e niente.

SEMA 5 Giocate prevedibili e poca spinta sulla sinistra.

OKAKA 5 Mal servito, finisce intrappolato nella rete di Bruno Alves.

LASAGNA 5.5 Una traversa che grida vendetta, tanto movimento senza palla e poco altro.

ALL. GOTTI 5 Primo tempo da cancellare, ripresa più vivace, ma in attacco ci sono limiti evidenti.

MESSAGGERO VENETO

6,5 Larsen Il più convincente per continuità di rendimento tra il primo e il secondo tempo. Comincia sganciandosi bene, sfruttando un paio di corridoi disegnatigli da De Paul, il cross che mette per la testa di Okaka meriterebbe di essere sfruttato meglio. Non ha colpe in occasione del gol di Gagliolo. Nella ripresa anche quando Gotti lo mette terzino destro fa il suo dovere e anche in questo caso in un paio di occasioni si sgancia.

4,5 MussoIn occasione del primo gol doveva uscire visto che la palla spiove in area, sul secondo fa il frittatone. Si riscatta parzialmente su Cornelius e Hernani.

5 BecaoPoco sicuro e troppo nervoso come conferma l’evitabile cartellino giallo. Dopo San Siro un’altra prestazione che fa pensare sul suo potenziale.

5 EkongPrima rinvia corto e poi resta passivo sul gol di Gagliolo. Non è nuovo a certi errori. Esce per infortunio

.6 NuytinckCome sempre il migliore del terzetto difensivo. Lui non sbaglia e non perde mai la bussola.

6,5 De PaulPrimo tempo così così, alza il livello nella ripresa quando Gotti lo piazza a destra nel tridente.

4,5 MandragoraRovina una prestazione positiva con due errori in fase di finalizzazione che in serie A non si possono vedere. E sono tre i gol mangiati con quello di San Siro.

6 FofanaIn leggera flessione dopo le ultime sfolgoranti prestazioni, suo il tacco che innesca il sinistro di Lasagna.

6 SemaBene fino a quando si avvicina all’area avversaria, poi gli manca il guizzo che serve per la rifinitura.

5 OkakaSbaglia subito un’occasione, poi stacca male sul cross di Larsen. Anche questi sono errori che pesano

.5,5 LasagnaColpisce la traversa a fine primo tempo (e anche questo è un gol sbagliato), nella ripresa a sinistra è una spina nel fianco degli emiliani. Ma quel 2-1 fallito…

6 JajaloEntra con lo spirito giusto, ma non sempre le giocate sono all’altezza.

SV NestorovskiCarta della disperazione di Gotti.

SV De MaioSbaglia uno stop solo davanti a Sepe.

IL GAZZETTINO

MUSSO 5

Un ottimo intervento in chiusura nel primo tempo su Cornelius, ma anche una topica sul secondo gol del Parma con il tiro di Kulusevski, tutt’altro che irresistibile, passato sotto la pancia dell’argentino. Nella ripresa è stato inoperoso, solo all’inizio è stato brillante a deviare in angolo un rito cross da sinistra di Hernani.

BECAO 6Non sempre sicuro, ma non ha commesso errori evidenti.

EKONG 5Un altro errore in occasione del primo gol. Nel respingere di testa un innocuo traversone doveva indirizzare la sfera lateralmente e non al limite dell’area, con il Parma che ne ha approfittato. Lento in un paio di circostanze, tanto da commettere due falli evidenti, il secondo punito con il giallo. Nella ripresa deve arrendersi per un problema muscolare che lo costringerà a saltare l’Inter.

DE MAIO sv

Entra nel finale, lotta, difende con ordine, sbaglia anche un gol probabilmente perché sorpreso dalla deviazione di un compagno dopo un cross da destra. NUYTINCK 6

Ha lottato su tutti in palloni; dalla sua parte sono nate le azioni più pericolose del Parma anche perché Sema non ha fornito un sufficiente apporto in fase difensiva, ma il suo lo ha fatto, insuperabile nel gioco aereo.

STRYGER 7Ha ripetuto la buona prestazione fornita la domenica precedente contro il Milan. Nel primo tempo ha spinto sulla sua corsia, ma anche nella ripresa è stato tra i migliori anche quando ha dovuto agire da terzino destro.

DE PAUL 6Non pervenuto nel primo tempo, lento e impreviso. Poi nella ripresa, soprattutto da quando Gotti ha modificato il canovaccio tattico, si è ripreso creando gioco di qualità e sfiorando il gol su punizione.

MANDRAGORA 4,5

No, non è possibile sbagliare gol che sembravano già fatti. Clamoroso il terzo, quando, presentatosi tutto solo davanti a Sepe dopo aver carpito palla a Iacoponi ha mandato out. Non è stata giornata fortunata per lui.

FOFANA 6Benino. Ha corso e i suoi strappi sono stati l’unica nota positiva nel primo tempo oltre che la traversa di Lasagna. Via, via è calato.

NESTOROVSKI 5,5

È entrato in un momento in cui non c’erano spazi per nuocere nell’area del Parma, ma era lecito attendersi di più da lui.

SEMA 6A corrente alternata, qualche buon spunto, alcuni pericolosi cross, qualche incertezza nella seconda fase.

OKAKA 6Ha dato l’anima e lottato con caparbietà contro un avversario di valore, Bruno Alves; nel primo tempo non è stato nemmeno fortunato in una semi rovesciata respinta da un difensore.

LASAGNA 6Gli va imputato ben poco se non di essere stato sfortunato, chiaro il riferimento alla traversa nel finale del primo tempo. Nella ripresa con una discesa sulla sinistra effettua un preciso cross a rientrare per Mandragora che, libero, colpisce dal limite, ma il tiro è troppo centrale e Sepe è stato bravo a respingere.

Allenatore GOTTI 6

Non possiamo imputargli le colpe di altri, di chi ha sbagliato occasioni facili facili.