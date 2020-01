Udinese: i voti e i giudizi dei quotidiani locali e nazionali

I voti e i giudizi sull’Udinese sulle pagine dei quotidiani sportivi locali e nazionali.

MESSAGGERO VENETO

7,5 MandragoraMai come in questa occasione è stato difficile indicare il bianconero più bravo. Se la scelta è ricaduta su Mandragora è anche perché il centrocampista è un po’ l’uomo simbolo, assieme a Nuytinck, della rinascita dell’Udinese. Sempre disciplinato tatticamente e preciso nel palleggio, sfiora il gol tentando la soluzione di potenza quando c’era lo spazio per piazzare la palla sul secondo palo. In una mediana a tre da centrale risulta decisamente più utile.

7,5 MussoLe due parate su Traore al 3′ e Boga al 16′ della ripresa sono meno semplici di quanto si potesse immaginare. Stoppa anche la conclusione di Kyriakopoulos.6 BecaoQualche indecisione di troppo in fase di impostazione. Alla lunga si riprende.

6,5 EkongRischia qualcosa di troppo nel palleggio. Si riscatta nel finale murando un cross di Boga e una conclusione di Traorè.

7,5 NuytinckAltra prestazione impeccabile dell’olandese sia quando fa il centrale sia quando si allarga a sinistra quando Gotti passa alla difesa a quattro. Salva un gol quasi fatto su Boga.

6,5 LarsenIl danese dimostra di essere in ripresa soprattutto dal punto di vista fisico. La cosa lo aiuta anche nelle scelte di gioco.

7,5 De PaulMezzo voto in più per il gol, il terzo nelle ultime tre partite. Prima aveva sfoderato una prestazione di grande quantità. Stratosferico il rientro di 80 metri per contenere Caputo.

7,5 FofanaIn fase di palleggio nella sua trequarti mette i brividi, quando parte in campo aperto fa paura agli avversari come confermano gli assist del 2-0 e del 3-0.

7 SemaMeno ficcante che in altre occasioni ma ha il grande merito di firmare il chirurgico diagonale del 2-0.

5 LasagnaSi mangia un gol all’inizio e non si riprende più. Quanti litigi con il pallone.

7 OkakaSul primo colpo di testa alza la mira, sul secondo fa centro. Una presenza pesante contro la difesa neroverde.

6 PussettoEntra sull’1-0 e finisce 3-0. Ci mette impegno e tanta foga, forse troppa. 6 JajaloVenti minuti di sostanza in mediana.

SV TeodorczykDà il cambio a Okaka per gli ultimi 9′.

IL GAZZETTINO

MUSSO7

Autore di due interventi molto buoni nel corso della ripresa, ha dato ulteriore sicurezza a tutta la squadra. Non si è smentito.

BECAO 6Il suo lo ha fatto senza commettere errori evidenti, chiudendo con sicurezza, lasciando solo le briciole all’avversario e facendo valere la sua fisicità.

EKONG 6.5All’inizio ha commesso un paio di pasticci, come una chiusura fuori tempo e un mancato intervento in area, poi si è ripreso. Nei secondi 45′ è stato tra i migliori. Un giocatore ritrovato.

NUYTINCK 6.5Doveva vedersela con Traorè, un motorino di buona tecnica, ma raramente è stato messo in difficoltà. Al contrario, contiamo almeno tre interventi importanti in chiusura del difensore.

STRYGER 6Chiude e va, ma negli affondo è poco convinto, forse perché l’ordine di scuderia è quello di aiutare là dietro. La sufficienza gli spetta di diritto: ha dato l’anima nel rincorrere l’uomo e nel cercare di conquistare le seconde palle.

DE PAUL 7È quello che ha percorso più chilometri, la dimostrazione che l’argentino è uomo a tutto campo che difende e crea. Aiuta il compagno in difficoltà, si vede che sta bene fisicamente. Molto bella l’esecuzione di destro per il gol del 3-0. Per lui si tratta del terzo centro nelle ultime tre gare.

MANDRAGORA 6.5Sarà difficile togliergli il posto. Lui è il mediano metodista che mancava, ovvero che chiude, fa da schermo alla difesa, ma sa anche alzare il baricentro. Era dappertutto e di tanto in tanto ha commesso qualche errore per la sua generosità.

JAJALO 6Entra per far rifiatare Mandragora e si segnala subito per due buoni servizi. Si sacrifica, pur giocando solo 19′ il suo lo fa.

FOFANA 6.5Un altro assist, un’altra prestazione che va oltre la sufficienza. Ancora una volta ha fatto valere la sua fisicità. Di stonato c’è una palla persa, un inutile passaggio per vie orizzontali non sfruttato dall’avversario.

SEMA 6.5Non sempre preciso e continuo, ma superlativo nella circostanza del secondo gol. Dal suo sinistro è partito un diagonale potente, radente e con assoluta precisione. Un capolavoro.

OKAKA 7Giocatore universale e uomo squadra. Si è dannato per guidare il gruppo al terzo successo consecutivo e ha sfiorato un gol (nella circostanza forse si è trattato di un suo errore) prima di rendersi protagonista dello splendido stacco aereo con cui ha superato Consigli. Il tutto completato da un comportamento molto corretto: nessuna protesta.

LASAGNA 5Un altro gol sbagliato. L’errore lo ha condizionato per il resto della gara.

PUSSETTO 6Forse all’ultima gara in bianconero. Dà l’anima e recupera un paio di palloni. In avanti si è visto meno.

ALLENATORE GOTTI 7Tre affermazioni di seguito per i bianconeri sono la dimostrazione che la cura Gotti si fa sentire. L’Udinese ora gioca e diverte: è squadra vera, in cui ognuno sa svolgere con precisione il compito assegnatogli.