Udinese: i voti e le pagelle dei quotidiani locali e nazionali

I voti e le pagelle all’Udinese da parte dei quotidiani locali e nazionali dopo il ko col Milan.

MESSAGGERO VENETO

6 EkongIl meglio nelle chiusure, anche quando va in spaccata su Ibrahimovic e il Var gli dà ragione: niente fallo di mano.

6 NuytinckPartenza con qualche errorino in appoggio, ma quando alla fine della prima frazione mura Leao.

7 LarsenUn gol e un assist: per essere il migliore gli manca la decisione in fase difensiva sul duo Hernandez-Rebic.

6 De PaulSubito il lancio sul quale arriva l’1-0, poi tanta corsa, ma da Don Rodrigo ci si aspetta la qualità.6,5 MandragoraAvesse segnato su quella percussione nella ripresa la partita sarebbe cambiata, ma in regia non gli si può dire nulla.

6,5 FofanaVince il duello ivoriano con Kessie. Poi l’episodio del gol del pareggio e un tiro che meritava un suggerimento per De Paul.

5,5 SemaQualche buon affondo, ma Castillejo l’ha messo sempre in difficoltà: dall’87’ Ter Avest sv.

6 OkakaFondamentale ma sull’azione dell’1-1 si ferma inspiegabilmente sul passaggio di Fofana. Sulla girata del riscatto Donnarumma fa un miracolo: dal 92′ De Maio sv.

5 Nestorovski La mossa tattica per l’ultimo quarto d’ora al posto di Nuytinck. Funziona per l’assetto, ma lui ha il torto di fallire il colpo del 2-3.

7 Lasagna Il taglio che attira fuori dalla porta Donnarumma e propizia l’1-0. Poi la battaglia nella ripresa con Gigio che gli prende prima un sinistro basso e poi un diagonale prima di capitolare su una girata di testa. Ma purtroppo non è bastato.

IL GAZZETTINO

MUSSO6

Il suo lo fa con sicurezza. Para il parabile.

BECAO 6Inizia con personalità, facendo valere il fisico. Abile nel gioco aereo. Nella ripresa, come tutti, va un po’ in difficoltà. Allo scadere si è sbilanciato per una finta di Rebic che poi ha pescato il jolly con il gol che ha fatto esplodere il Meazza. Avrebbe dovuto non lasciare spazio al croato, ma la difesa era sguarnita al centro dato che era fuori posizione Ekong.

EKONG 6Una buona gara, ha dato vita ad un duello fisico con Ibrahimovic, solo nel finale sul lancio lungo dal quale è nato il gol-vittoria dei rossoneri si è fatto trovare fuori posto e Zlatan ha potuto stoppare di petto per Rebic, che ha segnato.

NUYTINCK 6Una gara di grande sacrificio, protagonista di pochi errori.

STRYGER 7È stato continuo, si è visto anche negli affondo. Suo il cross per il gol del 2-2 che sembrava avesse chiuso il match. È stato bravo a seguire l’azione in occasione del vantaggio dei bianconeri dopo lo scontro Donnarumma-Lasagna per poi trovare la porta.

DE PAUL 6Qualche pregevole scambio, qualche pausa. Non è stata una delle sue migliori esibizioni al cospetto del ct dell’Argentina Scaloni.

MANDRAGORA 6 Fa e disfa, lotta, crea, perde qualche palla di troppo. La sufficienza gli spetta, peccato che nella ripresa in cui è parso migliore non sia riuscito a segnare, ma diamo merito a Donnarumma bravo a leggere il movimento e a chiudere lo specchio della porta.

FOFANA 6La sua fisicità e accelerazioni hanno fatto scricchiolare il sistema difensivo del Milan. Buon primo tempo, pur con un paio di errori, nella ripresa si è visto a sprazzi.

SEMA 5,5

Benino per 45′, un’ottima palla con cross rasoterra da sinistra per Lasagna che ha concluso alto; nella ripresa ha faticato a contener Conti dimostrando di avere limiti quando si tratta di chiudere.

OKAKA 6,5

Generoso, intelligente. Si è prodigato per aiutare i compagni. Con la sua fisicità ha difeso bene palla facendo alzare la squadra. Stonato quando ha maldestramente colpito di piatto destro un passaggio da sinistra di Lasagna mandando fuori la palla.

LASAGNA 7,5

La sua migliore interpretazione stagionale. Evidentemente il Meazza gli porta fortuna. Da subito è entrato nel vivo del gioco, ha corso e costretto agli straordinari gli avversari, puntando la porta di Donnarumma che ha avuto modo di farsi perdonare l’errore commesso nel primo gol, guarda caso dopo essere stato sorpreso dallo scatto dell’attaccante cui ha commesso fallo. L’arbitro ha lasciato correre e Stryger è stato lesto a segnare a porta sguarnita.

NESTOROVSKI 5Gioca poco, ha una palla gol servitagli da Lasagna, ma colpisce male e tutto sfuma. Poi altri due errori.

TER AVEST E DE MAIO SVGOTTI 6

Ha dato un gioco alla s