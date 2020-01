Udinese- Sassuolo: i nostri voti

MUSSO 7 Presente quando chiamato in causa. Solita musica.

BECAO 5,5 Rientra e offre il suo contributo, anche se Traore e compagni lo mettono v volte in difficoltà

NUYTINVCK 6,5 Difensore fisico che serve a questa squadra.

EKONG 6 Fa il suo dovere, alla fine ne esce sufficientemente

LARSEN 6 Pensa difendere, manca ancora la sua spinta

FOFANA 7 Argina bene le ripartenza emiliane. Meglio in fase propositiva con assist per Sema in occasione del raddoppio e per De Paul.

MANDRAGORA 6,5 Giocatore ritrovato: detta i tempi e sa far girare la palla

(JAJALO) 6

DE PAUL 7 Anche lui si sta adattando a fare la mezzala sacrificandosi e offerendo qualche buono spunto davanti, oltre a un gol pesantissimo. Il terzo di fila.

SEMA 6,5 qualche sofferenza dietro, ma la sua spinta davanti è importante come il gol del 2-0

OKAKA 7,5 Gol e sostanza

(TEODORCZYK) Sv

LASAGNA 5,5 Manca la sua incisività, forse con Stefano non riesce ad adattarsi

(PUSSETTO) 7 Porta qualità e diversità tattica, cambio essenziale.

ALL GOTTI 7 Sa leggere la gare ha cementato lo spogliatoio. Tris meritato.

Consigli 6; Toljan 6, G. Ferrari 5,5, Romagna 6, Rogerio 5,5; Magnanelli 6,5, Obiang 6,5; J. Traore 7, Djuricic 5,5 (Spadoni 6) Boga 6; Caputo 6,5. All De Zerbi 6