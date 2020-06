Corriere Salentino: “Il “giallo” di Barak, nessun colpo gobbo”

Per il Corriere Salentino nessun complotto dell’Udinese ai danni del Lecce, ma la definizione di una trattativa che porterebbe il giocatore ceco ai giallorossi a titolo definitivo, è quanto sta alla base del ritardo nel prolungamento del contratto del centrocampista:

Se è vero che il contratto che prolungherebbe la permanenza in giallorosso del centrocampista ceco fino al termine della stagione non è ancora tornato controfirmato da Udine, è altrettanto vero che Udinese e Lecce abbiano intavolato una trattativa sul trasferimento definitivo di Barak alla corte del tecnico Fabio Liverani. Lo confermano fonti societarie.

Non un semplice prestito per altri due mesi, ma una cessione definitiva. L’obiettivo dell’Udinese, dopo avere ceduto gratuitamente Barak al Lecce nella finestra di calciomercato di gennaio, è quello di fare cassa: non rientrando nei piani della società, i friulani vogliono sfruttare la negoziazione del prestito (previsto dal protocollo Figc) per monetizzare.