Corsport: Cagliari sotto tono contro l’Udinese

Il commento di Tuttosport alla vittoria dell’Udinese sul Cagliari:

D’accordo, la componente sfortuna ha avuto un peso importante, con la Lazio e ieri alla “Dacia Arena” di Udine, ma gli uomini di Maran nelle conclusioni sono parsi poco lucidi, pure la difesa non è stata impeccabile per cui l’Udinese ne ha approfittato, ha conquistato tre punti d’oro, il frutto anche di una prestazione importante come collettivo. Se poi De Paul si ricorda di essere De Paul e segna un gol fantastico, ecco che per l’ Udinese diventa tutto meno difficile. Forse il pari era il risultato più giusto, ma gli errori si pagano e quello commesso dal Cagliari subito dopo aver acciuffato il pari, il frutto di tantissime energie fisiche e mentali spese, è stato davvero marchiano: su scodellata da sinistra di Ter Avest, Pussetto ha servito indisturbato Okaka il quale spalle alla porta è riuscito a minacciare seriamente Rafael, il pallone è stato respinto e da due metri, con la porta sguarnita Fofana non si è fatto pregare a sfogare tutta la sua rabbia e potenza per segnare l’importantissima rete. Poi 5’ dopo Joao Pedro che aveva ottenuto al 34’ il provvisorio 1-1, è giunto con un attimo di ritardo su un cross radente da destra di Faragò non riuscendo a deviare nella porta di Musso.