Corsport: Il Parma vede l’Europa battendo l’Udinese

Il commento del Corriere dello Sport dopo il ko dell’Udinese a Parma.

Migliore in campo Scozzarella, regista vecchio stampo, metronomo di ogni azione. L’Udinese si affida troppo a De Paul, manca solo che gli si chieda anche di intonare un coro per incitare i compagni. L’anno scorso dopo 21 giornate il Parma aveva 28 punti, ora sono 31. Non si parla mai abbastanza dell’eccellente lavoro di D’Aversa, un lavoro in profondità su un gruppo di giocatori che – anche grazie a lui – è cresciuto acquistando sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Iacoponi, Gagliolo, Scozzarella, Hernani devono molto a questo allenatore di scorza dura, lontano da tanta «razza piaciona» che impera in questi tempi. Il Parma va all’intervallo avanti di due gol, sono quelli utili a vincere la partita. Li trova abbastanza casualmente (ci riferiamo alla dinamica), ma il vantaggio è comunque meritato perché i gialloblù occupano il campo meglio dell’Udinese e giocano un calcio concreto; a fronte di avversari troppo leziosi che tengono – inspiegabilmente – De Paul troppo lontano dalla zona dove può incidere. (…)