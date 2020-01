Corsport: Juve fenomeno Dybala contro l’Udinese

Il commento del Corsport alla vittoria della Juve contro l’Udinese.

Una Juventus… in HD ha dato spettacolo e, trascinata dalla coppia Higuian-Dybala, ma anche da un gioco per una notte davvero sarriano, ha centrato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dove mercoledì se la vedrà con la vincente tra Parma e Roma. L’Udinese che in campionato è reduce da tre vittorie di fila è stata strapazzata, anzi travolta, con una facilità disarmante e in un primo tempo nel quale non è riuscita neppure a inquadrare lo specchio della porta di Buffon, ha fatto da spettatrice allo show dei padroni di casa. La Signora ha stordito i friulani con la qualità dei suoi soliti, ma anche con il pressing e l’organizzazione tattica, un “particolare” quest’ultimo non di poco conto visto che ieri sera Sarri ha fatto esperimenti che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. Privo di Cristiano Ronaldo, convocato ma messo ko dalla sinusite, il tecnico ex Chelsea ha puntato su Bernardeschi mezzala e sul tridente formato da Dybala, Higuain e Douglas Costa, titolare quattro mesi dopo l’ultima volta. Berna ha interpretato il nuovo ruolo con personalità e con le sue giocate è stato “credibile”. La sensazione è che lo rivedremo ancora in questa posizione. E poi i tre davanti che hanno dato spettacolo firmando quattro gol senza però dimenticarsi di fare quel poco di fase difensiva necessaria neutralizzare gli uomini di Gotti. Per il Comandante, che ci teneva a non subire gol esattamente come era successo in questo inizio di 2020 contro il Cagliari (stesso risultato finale…), una buona notizia che gli ha permesso di dimenticare un finale di 2019 con qualche distrazione di troppo in fase difensiva. (...)