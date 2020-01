Corsport: L’Udinese non si ferma

L’analisi del Corsport sulla terza vittoria di fila dell’Udinese, contro il Sassuolo:

I bianconeri si sono resi protagonisti della prestazione più bella, come collettivo, in primis, poi evidenziando individualità importanti, il solito saracinesca Musso, Okaka, il ritrovato De Paul, Sema, poi Mandragora a Fofana che, con quello di ieri, ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi otto gol della squadra. Non vogliamo togliere meriti all’Udinese che ha giocato con la baldanza della grande ottenendo in casa la vittoria più ampia dal dicembre 2017 quando vinse 4-0 contro il Verona, ma il Sassuolo ha deluso. Pochi si sono salvati dal grigiore generale, non si contano gli errori.